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В Лебяжьем ликвидировали открытое горение в здании церковного прихода

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В Лебяжьем ликвидировали открытое горение в здании церковного прихода

Пожар в церковном приходе в поселке Лебяжье Ленинградской области

Открытое горение в здании церковного прихода ликвидировано в Ленинградской области, сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Ранее сообщалось, что в поселке Лебяжье Ленинградской области горит перекрытие между вторым этажом и чердаком здания церковного прихода храма Николая Чудотворца, площадь возгорания – 35 “квадратов”. На месте работают 16 специалистов и четыре единицы техники. Пострадавших нет. «”В Ленинградской области спасатели МЧС России ликвидировали открытое горение”, – говорится в сообщении.

город Горняк
Взято отсюда
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