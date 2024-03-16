В Ленинградской области на мемориале потушили Вечный огонь

Сотрудник следственного комитета РФ . Архивное фото

. Вечный огонь потушили на мемориале “Памяти павших” в городе Кириши Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ. «”По данным следствия, вечером 15 марта 2024 года неустановленное лицо осквернило мемориал “Памяти павших” в городе Кириши, погасив пламя Вечного огня. Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления”, – говорится в сообщении.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье “повреждение воинских захоронений, увековечивающих память погибших при защите Отечества”. На место выехала следственно-оперативная группа.

горняк

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