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В Ленинградской области нашли мумифицированное тело мужчины в сумке

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В Ленинградской области нашли мумифицированное тело мужчины в сумке

Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото

Мумифицированное тело мужчины нашли в хоккейной сумке на обочине у садового товарищества в Выборгском районе Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ.

“В ночное время 8 марта 2024 года на обочине у въезда в СНТ “Надежда” в поселке Семагино Выборгского района Ленинградской области обнаружена хоккейная сумка, в которой находилось мумифицированное тело мужчины, завернутое в полиэтиленовый пакет”, – говорится в сообщении.

Следственным органами возбуждено уголовное дело по статье “убийство”.

В настоящее время назначен ряд судебных экспертиз, устанавливается личность погибшего, а также лица, причастные к совершенному преступлению, сообщает ведомство.

город Горняк
Взято отсюда
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