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В Ленинградской области объявили режим повышенной готовности

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В Ленинградской области объявили режим повышенной готовности

Пожар на терминале компании “Новатэк” в Усть-Луге Ленинградской области. Архивное фото

В Ленинградской области на объектах критической инфраструктуры объявлен режим повышенной готовности, подразделения охраны и силовые структуры получили приказы на уничтожение БПЛА в случае их обнаружения, сообщает областное правительство в телеграм-канале ведомства.«”Во всех районах Ленинградской области на объектах критической инфраструктуры объявлен режим повышенной готовности. Подразделения охраны и силовые структуры в Ленобласти получили приказы на уничтожение БПЛА в случае их обнаружения на прилегающих территориях”, – говорится в сообщении.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что пожар произошел ночью на терминале компании “Новатэк” в порту Усть-Луга. Пострадавших в результате пожара на терминале нет, проведена эвакуация персонала. В Кингисеппском районе был введен режим повышенной готовности. В Единой дежурной диспетчерской службе Кингисеппского района сообщали, что пожар на терминале “Новатэк” в Усть-Луге локализован, горит одна цистерна объемом 100 кубометров. Компания “Новатэк” позже сообщила, что технологический процесс на терминале в Усть-Луге приостановлен, возгорание, по предварительным данным, произошло из-за внешнего воздействия.

новости Локтевский
Взято отсюда
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