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В Ленинградской области в ДТП с автобусом пострадали 13 человек

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В Ленинградской области в ДТП с автобусом пострадали 13 человек

Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото

Грузовик и автобус столкнулись в Гатчинском районе Ленобласти, пострадали 13 человек, сообщили в ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в телеграм-канале ведомства.«”Около 16.30 на 2-м километре автодороги “подъезд к поселку Коммунар” в Гатчинском районе Ленинградской области водитель рейсового автобуса “ПАЗ” маршрута № 528 по неустановленной причине совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Scania 340 с полуприцепом под управлением 41-летнего водителя… В результате ДТП водитель автобуса “ПАЗ” в тяжелом состоянии госпитализирован…12 пассажиров автобуса, также госпитализированы с различными травмами”, – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются все детали происшествия.

новости Алтайский
Взято отсюда
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