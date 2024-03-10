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В Ленинградской области загорелся ангар

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В Ленинградской области загорелся ангар

Пожар в Ленинградской области

Ангар горит в Ленинградской области, предварительно, на площади одной тысячи квадратных метров, тушение осложняет высокая пожарная нагрузка склада, сообщает пресс-служба МЧС России.

“Крупный пожар ликвидируют в Ленинградской области. Возгорание произошло в ангаре по адресу Ломоносовский район, Волхонское шоссе, 4. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка внутри склада. Площадь пожара одна тысяча квадратных метров”, – говорится в сообщении.

Уточняется, что к ликвидации пожара привлечено 75 человек и 21 единица техники.

Как сообщили РИА Новости в региональном комитете правопорядка и безопасности, на месте происшествия работают подразделения службы “Леноблпожспас”, входящей в единый пожарно-спасательный гарнизон Ленобласти. Также в помощь выехала дежурная смена пожарно-спасательного отряда из Тосно аварийно-спасательной службы региона.

город Горняк
Взято отсюда
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