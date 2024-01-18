В Ленинградской области заявили об отсутствии пострадавших при атаке БПЛА

Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ. Архивное фото

Пострадавших и повреждений после перехвата беспилотника на территории Ленинградской области нет, сообщило областное правительство.«”Пострадавших и разрушений в связи с подавлением БПЛА над территорией Ленобласти нет. Силовой блок проводит следственные действия”, – говорится в сообщении.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов также сообщил, что пострадавших в городе нет.

“Пострадавших нет. Находимся на постоянной связи со всеми силовыми структурами. В настоящее время идут следственные мероприятия”, – написал он в своем Telegram-канале.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что около 1.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории РФ. Один дрон уничтожен над территорией Московской области, еще один перехвачен над Ленобластью.

Горняк22

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