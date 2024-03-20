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В Ленинградском зоопарке умерла самка снежного барса

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В Ленинградском зоопарке умерла самка снежного барса

В Ленинградском зоопарке скончалась самка снежного барса Кира, ей было 20 лет, сообщает “Петербургский дневник” со ссылкой на пресс-службу зоопарка.

В Россию Киру привезли из Канады в 2008 году, когда ей было пять лет. Она составила пару самцу Арбату, и была очень заботливой мамой родившемуся котенку. Дочку Арбата и Киры позднее отправили в ОАЭ, говорится в статье.

За состоянием снежного барса постоянно следили врачи, однако в силу возраста организм большой кошки работал все хуже: отказывали почки и обострились различные заболевания, сказано в материале.«

"Нам будет не хватать царственного взгляда Киры, ее грациозных движений, до последнего дня наш снежный леопард восхищал сотрудников и посетителей зоопарка", – приводится сообщение пресс-службы.

В дикой природе снежные барсы живут около 10 лет, добавляет портал “Петербург2”.

Радио Sputnik также сообщало, сколько животных родилось в Московском зоопарке в прошлом году.

Взято отсюда.

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