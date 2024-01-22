В Ленобласти ликвидирован пожар на терминале “Новатэк”

Пожар на терминале компании “Новатэк” в Ленинградской области полностью ликвидирован, сообщил глава администрации Кингисеппского района Юрий Запалатский.«

"Возгорание полностью ликвидировано. На терминале "Новатэк" работы по тушению пожара завершены", – написал он в Telegram-канале.

В воскресенье утром губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что пожар возник на терминале компании “Новатэк” в Усть-Луге. По данным компании, возгорание произошло в результате “внешнего воздействия”. Пострадавших нет.

Радио Sputnik сообщало, что пожарные ликвидировали возгорание на территории Рязанской нефтеперерабатывающей компании.

Взято отсюда.