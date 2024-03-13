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В Ленобласти сбили беспилотник

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В Ленобласти сбили беспилотник

Работа мобильной группы быстрого реагирования. Архивное фото

Беспилотник самолетного типа сбит на подлёте к нефтезаводу в Ленобласти, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.

“Средствами поражения мобильной группы в Киришском районе на подлете к заводу КИНЕФ сбит БПЛА самолетного типа. Производство работает в штатном режиме”, – написал Дрозденко.

Отмечается, что жертв и разрушений нет, последствия в месте падения уже локализовали и устранили.22 июня 2022, 17:18

город Горняк
Взято отсюда
Источник

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