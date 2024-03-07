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В лесопарке Краснодара прекратили вырубку, заявили в Минприроды края

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В лесопарке Краснодара прекратили вырубку, заявили в Минприроды края

На Кубани на территории природной рекреационной зоны “Лесопарк Краснодарский”, расположенной в микрорайоне Гидростроителей, остановлены работы по вырубе деревьев, сообщает Минприроды Краснодарского края.«”В настоящее время все работы приостановлены. Ситуация находится под контролем всех возможных правоохранительных структур, проводится работа по установлению правомерности действий всех задействованных органов, учреждений и организаций”, – говорится в сообщении.

В учреждении напомнили, что выборочная санитарная рубка осуществляется арендатором на основании актов лесопатологического обследования, добавляет “Кубань 24”.

Согласно плану освоения лесов, в качестве элементов озеленения планирует посадку Дуба черешчатого и пересадку краснокнижного кустарника Кендыря сарматского.

Специалисты отмечают, что основу экосистемы пойменных лесов составляют дуб черешчатый, ива и тополь.

Радио Sputnik также сообщало, что незаконную вырубку леса пресекли в Подмосковье.

Взято отсюда.

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