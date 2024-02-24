В Липецке обезвредили части подавленного беспилотника

Улица Фрунзе в Липецке. Архивное фото

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в Telegram-канале, что на территории Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) обезврежены части подавленного беспилотника.

Ранее он сообщил, что в одном из цехов НЛМК произошел пожар, огонь потушен, пострадавших нет, угроза выброса опасных веществ отсутствует.

“На территории комбината безопасным дистанционным способом обезврежены части подавленного БПЛА”, – написал он.

Отмечается, что пострадавших нет, на работу комбината существенного влияния не оказано.

В субботу утром Минобороны России сообщило, что над Липецкой областью перехвачены два беспилотника.

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