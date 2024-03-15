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В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

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В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

Зенитный ракетный комплекс. Архивное фото

Губернатор Игорь Артамонов в своём Telegam-канале сообщил о введении режима воздушной опасности на территории Липецкой области из-за БПЛА, обнаруженных вблизи региона.

“Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Вблизи границ региона замечены БПЛА. Все силы и средства приведены в повышенную готовность”, – сообщил Артамонов.22 июня 2022, 17:18

Губернатор призвал соблюдать спокойствие и объяснил, что режим “воздушная опасность” не влияет на жизнедеятельность региона.

город Горняк
Взято отсюда
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