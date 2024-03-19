В Лисичанске из-под завалов дома извлекли тело мужчины

Последствия удара по Лисичанску

Тело мужчины извлекли из-под завалов частично разрушенного в результате обстрела ВСУ дома в Лисичанске, сообщил РИА Новости представитель силовых структур ЛНР.

Ранее местная администрация сообщила о ракетном ударе по центру Лисичанска, в результате которого был повреждён жилой дом, а под завалами оказался один человек.

“На данный момент из-под завалов достали тело одного мужчины, его личность устанавливается”, – сказал собеседник агентства.

Горняк22

Взято отсюда

Источник