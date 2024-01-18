В МИД Литвы заявили, что ВСУ для победы нужно поставить в 10 раз больше оружия

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис назвал условие для победы Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал 5.ua.

По его словам, союзникам Киева следует в десятки раз увеличить поставки вооружений, предоставив Вооруженным силам Украины (ВСУ) 400 вместо 40 ракетных установок HIMARS, а также 1000 танков.

Ранее сообщалось, что решение о депортации военнообязанных граждан Украины, которые находятся на территории Литвы, в Вильнюсе примут только после официального обращения Киева. Заместитель министра внутренних дел республики Виталиюс Дмитриевас подчеркнул, что нельзя высылать тех, кто имеет законные основания для освобождения от военной службы.

10 января президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Киев в феврале получит бронетранспортеры M577. Как он утверждал, государственный совет обороны одобрил пакет помощи Украине.

Взято

отсюда

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