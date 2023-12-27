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В Литве заявили о переломе в пользу России в конфликте на Украине

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Pravda: политолог Янелиунас заявил о переломе в пользу РФ в конфликте на Украине

В Литве заявили о переломе в пользу России в конфликте на Украине

В украинском конфликте наступил перелом в пользу России, заявил литовский политолог Томас Янелиунас. Его цитирует словацкая газета Pravda.

«Российское общество уже адаптировалось, а экономика страны работает в целом неплохо. Эту ситуацию можно считать переломным моментом, и перелом этот в пользу Кремля», — сказал он.

По словам эксперта, после неудачи летнего контрнаступления Вооруженных сил Украины конфликт фактически заморожен.

Ранее депутат чешского парламента Радован Вих заявил, что в конфликте на Украине приближается переломный момент, однако у Киева нет шансов одержать верх в противостоянии с Москвой.

Взято
отсюда

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