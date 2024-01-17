В ЛНР нашли тайник с боеприпасами и взрывчаткой

Разведчики ВС России в зоне спецоперации. Архивное фото

Тайник с вооружением и взрывчаткой обнаружили в одном из тыловых районов Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости представитель силовых структур ЛНР.

“Во взаимодействии с общественными организациями была осуществлена проверка первичной информации на предмет схрона. Она нашла свое подтверждение”, — отметил представитель силового блока ЛНР.

Он уточнил, что первичная информация об обнаружении тайника поступила от отряда быстрого реагирования округа Донских казаков Лутугинского юрта, которые проводили патрулирование данного района.

“В схроне обнаружены противотанковые мины, патроны и взрывчатые вещества”, – заявил собеседник агентства.

По его словам, прибывшие на место сотрудники УФСБ России по ЛНР схрон изъяли и передали на экспертизу.

город Горняк

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