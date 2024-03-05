В ЛНР при ударе по городу Кременная получил повреждения детский сад

Расчет МЧС, прибывший на место обстрела в городе Кременная в ЛНР

Здание детского сада получило повреждения в результате удара по городу Кременная в ЛНР, сообщил глава администрации Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков.

“Сообщаю вам о новом ударе, нанесенном украинскими вооруженными формированиями по нашему городу Кременная. В результате удара пострадало здание детского сада, произошло возгорание хозяйственных построек одного из жилых домостроений, а также пострадали соседние здания”, – написал Третьяков в своем Telegram-канале.

По его словам, во время атаки прибывшие спасатели из МЧС оказались под обстрелом и не смогли приступить к своевременному тушению пожара, однако сразу же после прекращения ударов оперативно приступили к тушению возгорания.

Кроме того, Третьяков поблагодарил электриков, которые не взирая на опасность повторных ударов, оперативно устранили последствия обстрелов и восстановили электроснабжение в городе.

“Эти постоянные атаки и разрушения наносят боль и страдания каждому из нас. Но мы не должны поддаваться отчаянию. Мы должны продолжать стоять вместе и справляться с трудностями, чтобы обеспечить безопасность и благополучие нашего округа”, – добавил он.

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