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В ЛНР произошел нештатный сход авиационного боеприпаса

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В ЛНР произошел нештатный сход авиационного боеприпаса

Нашивка сотрудника МЧС РФ

Нештатный сход авиационного боеприпаса произошел накануне при выполнении боевых задач экипажем самолета Воздушно-космических сил над городом Рубежное в ЛНР, пострадавших нет, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.«

"При выполнении боевых задач самолетом Воздушно-космических сил Российской Федерации над городом Рубежное произошел внештатный сход авиационного боеприпаса ФАБ-250. К счастью, никто не пострадал", – написал он в Telegram-канале.

Пасечник уточнил, что жители ближайших домов были оперативно эвакуированы. «

"На месте работает следственно-оперативная группа МВД, а также представители МЧС и военной комендатуры. Специалисты принимают решение об обезвреживании боеприпаса. Ситуацию держу на личном контроле", – рассказал глава республики

Радио Sputnik также сообщало подробности инцидента с аварийным сходом боеприпаса в Воронежской области.

Взято отсюда.

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