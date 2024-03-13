В Луганске локализовали природный пожар

Сотрудник МЧС России. Архивное фото

Спасатели локализовали природный пожар в Луганске, где горит камыш и сухая растительность, сообщает МЧС России.

Ранее в среду ведомство сообщило о природном пожаре в республиканском центре: на площади пять гектаров горел камыш и сухая растительность, отмечалось, что сотрудники МЧС не допустили распространения огня на расположенные поблизости гаражи.

“В Луганске сотрудники МЧС России локализовали пожар”, – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

горняк

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