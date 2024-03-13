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В Луганске потушили природный пожар

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В Луганске потушили природный пожар

Сотрудник спасательной службы МЧС России. Архивное фото

Спасатели полностью ликвидировали природный пожар в Луганске, где горел камыш и сухая растительность, об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Ранее в среду ведомство сообщало о природном пожаре в республиканском центре: на площади пять гектаров горел камыш и сухая растительность, отмечалось, что сотрудники МЧС не допустили распространения огня на расположенные поблизости гаражи. Позднее спасатели сообщили о локализации возгорания.

“Огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в Луганске. На месте работают 25 специалистов и пять единиц техники”, – говорится в сообщении.

новости Алтайский
Взято отсюда
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