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В Магадане спасли 7-месячную девочку, оставленную матерью в общежитии

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В Магадане спасли 7-месячную девочку, оставленную матерью в общежитии

Сотрудник полиции. Архивное фото

Полицейские при помощи спасателей проникли в комнату общежития в Магадане, где долгое время в одиночестве плакал 7-месячный ребенок, девочку поместили в медучреждение, сообщает УМВД России по региону. «”Инспекторы ПДН и сотрудники патрульно-постовой службы услышали за дверью громкий плач ребенка. В кратчайшие сроки с помощью специалистов МЧС комната была вскрыта. Инспектор по делам несовершеннолетних городского отдела полиции Алена Исоян обнаружила в жилище семимесячную малышку. Девочка плакала навзрыд, лежа в кроватке. Ее одежда была грязной, также у малышки имелись признаки ОРВИ. Сотрудниками ПДН ребенок был госпитализирован”, – говорится в сообщении.

Уточняется, что о том, что ребенок долгое время находится один в комнате, сообщили соседи.

“После изъятия ребенка вернулась 25-летняя безработная мать девочки, которая пояснила, что отлучилась якобы ненадолго. Проводится проверка. В отношении гражданки составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних”, – добавило ведомство.

Сообщается, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье “Оставление в опасности”. Максимальная санкция – лишение свободы на срок до одного года.

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Взято отсюда
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