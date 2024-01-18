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В Махачкале после взрыва газа в доме погиб третий ребенок

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В Махачкале после взрыва газа в доме погиб третий ребенок

Место происшествия, где произошел взрыв газа в частном доме в Махачкале

Число погибших в результате взрыва газа и пожара в частном доме в Махачкале выросло до трех: в больнице умер еще один ребенок, сообщается в Telegram-канале Республиканской клинической больницы (РКБ).

В четверг утром в одноэтажном частном доме по улице Газопроводная в Махачкале произошел взрыв газа с последующим возгоранием. Пострадала семья из пяти человек: трое детей и их родители, все они получили обширные ожоги. Ранее скончались дети двух и четырех лет; взрослые и 5-летний ребенок оставались в ожоговом центре РКБ в крайне тяжелом состоянии.

“Не стало девочки, пострадавшей при хлопке газовоздушной смеси в частном доме Махачкалы. По словам врачей, ребенок получил раны, несовместимые с жизнью. К сожалению, несмотря на своевременно оказанную врачами ожогового центра РКБ имени А.В.Вишневского помощь, спасти ребенка не удалось”, – говорится в сообщении.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности. В минэнерго республики сообщили, что дом был самовольно подключен шланговыми соединениями к газопроводной трубе, в результате чего образовалась утечка газа.

горняк
Взято отсюда
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