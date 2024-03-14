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В Махачкале ветер сорвал крышу школы

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В Махачкале ветер сорвал крышу школы

Падение кровли со здания школы в Махачкале. 14 марта 2024

Мощный ветер сорвал часть крыши махачкалинской школы №42, в которой в 2023 году проводился капитальный ремонт, сообщила пресс-служба министерства образования и науки Дагестана в Telegram-канале.

“Из-за штормового ветра сорвало часть крыши у основного здания средней общеобразовательной школы №42 имени (Героя России) Нурмагомеда Гаджимагомедова. Пострадавших нет… Уже организованы срочные ремонтные работы”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что учебный процесс в школе продолжается: обрушение не коснулось задействованных в образовательном процессе помещений.

В министерстве напомнили, что в этой школе с апреля по декабрь прошлого года проводился капитальный ремонт в рамках региональной программы “Модернизация школьных систем образования Республики Дагестан”.

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Взято отсюда
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