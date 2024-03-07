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В марте в Подмосковье проведут почти 200 тематических ярмарок

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В марте в Подмосковье проведут почти 200 тематических ярмарок

В марте в Подмосковье проведут 195 тематических ярмарок в более чем 30 городских округах, сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.«”Традиционно в марте мы отмечаем Международный женский день и Масленицу. Так, жителей и гостей Подмосковья ждут интерактивы, поздравления и вкусные угощения. Каждый желающий сможет приобрести и попробовать продукцию от наших фермеров, а также выбрать подарки и сувениры, изготовленные вручную. Все праздничные площадки будут оформлены в соответствующей тематике”, – рассказал зампред правительства Московской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов.

В частности, по случаю 8 Марта в области планируется провести более пятидесяти ярмарок, а на Масленичную неделю – порядка 20, уточняет интернет-издание “Подмосковье сегодня”.

Радио Sputnik также сообщало, что на “Бородинском поле” предлагают с размахом погулять на Масленицу.

Взято отсюда.

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