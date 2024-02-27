реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В МИД назвали ложью слова НАТО о планах по захвату Сувалкского коридора

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

МИД: угрозы о захвате Сувалкского коридора нужны НАТО для вооружения Прибалтики

В МИД назвали ложью слова НАТО о планах по захвату Сувалкского коридора

Угрозы планах России по захвату Сувалкского коридора нужны НАТО для вооружения стран Прибалтики. Об этом заявил временный поверенный в делах России в Литве Александр Елкин, передает РИА Новости.

«В последнее время литовские военные и политики в своих публичных заявлениях действительно регулярно делают упор на необходимости учета важности этой территории в военном планировании, в том числе по линии НАТО. В их представлении, весьма вероятен сценарий, при котором Россия может захватить “коридор” и отрезать таким образом прибалтийские республики», — отметил он.

Дипломат также назвал ложью слова об угрозе восточному флангу альянса со стороны России. По его словам, фактор Сувалкского коридора следует рассматривать в контексте общего процесса милитаризации Прибалтики.

Сувалкским коридором называют пространство между Белоруссией и Калининградской областью, проходящее по границе Литвы и Польши. В январе 2024 года немецкий таблоид Bild утверждал, что он является наиболее вероятным местом столкновения в случае конфликта между Россией и НАТО.

Взято
отсюда

новости мира сегодня , дне новости день

горняк22 телеграм
“Будут травить, убивать”: в Бийске стало меньше догхантеров

“Будут травить, убивать”: в Бийске стало меньше догхантеров

Ситуаций с намеренным отравлением бездомных животных в городе отмечается меньше,…

Узнать больше
Гидрологи ожидают, что ледоход на Бии начнется раньше обычного

Гидрологи ожидают, что ледоход на Бии начнется раньше обычного

В администрации Бийска обсудили, ждать ли весной «большую воду» В…

Узнать больше
Бийские полицейские изъяли почти 12 кг наркотиков и 6 кг взрывчатки за год

Бийские полицейские изъяли почти 12 кг наркотиков и 6 кг взрывчатки за год

В полиции Бийска подвели итоги работы в 2023 году В…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp