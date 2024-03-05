В МИД рассказали об “электронной войне” против дипмиссий РФ перед выборами

Российские дипмиссии особенно остро ощущают проявления “электронной войны” со стороны коллективного Запада в преддверии выборов президента России, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович в ходе выступления в Совете Федерации.«

"Прежде всего, необходимо говорить о техническом характере зарубежного вмешательства, когда против нашей страны ведется "электронная война", чтоб подорвать сам избирательный процесс, взломать российские выборные сервисы, нарушить систему голосования, заблокировать подсчет голосов. Со стороны коллективного Запада и хакеров разных стран проводятся и готовятся массированные кибератаки", – цитирует Аскальдовича РИА Новости.

Радио Sputnik также сообщило, что послы стран ЕС не захотели обсуждать с главой МИД РФ Сергеем Лавровым вопрос о вмешательстве в выборы.ИЗОЛЕНТА liveДесять дней до выборов в РФ, политическая борьба в Грузии, школьная форма09:04

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