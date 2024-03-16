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В МИД РФ объяснили усиление террористической активности Киева

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В МИД РФ объяснили усиление террористической активности Киева

Киевский режим активизировал террористические атаки на регионы России, чтобы помешать выборам президента и выпросить у Запада больше оружия, считают в Министерстве иностранных дел РФ.«”Очевидно, что коррумпированный режим в Киеве интенсифицировал свои террористические действия в связи с проходящими в России президентскими выборами, чтобы показать западным кураторам свою активность и выпросить еще больше финансовой помощи и смертоносных вооружений. Непрекращающиеся обстрелы ВСУ гражданской инфраструктуры нашей страны имеют целью срыв процесса волеизъявления мирного населения, запугивание людей и лишение их возможности проголосовать”, – говорится в заявлении на сайте дипведомства.

Подчеркивается, что МИД России решительно осуждает кровавые преступления киевского режима против мирных жителей и атаки на гражданскую инфраструктуру, все подобные случаи тщательно фиксируются и будут должным образом расследованы, совершившие их лица понесут “суровое и неотвратимое наказание”.«”Убеждены, что жители приграничных с Украиной российских регионов не поддадутся на провокации киевского режима, не испугаются прийти на избирательные участки и отдать свой голос за выбранного ими кандидата в президенты Российской Федерации”, – заключили в министерстве.

В субботу днем радио Sputnik сообщило, что российская система ПВО отразила новую массированную атаку ВСУ на Белгородскую область.

Взято отсюда.

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