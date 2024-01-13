Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В МИД РФ отреагировали на решение Риги депортировать 82-летнего пенсионера

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В МИД РФ отреагировали на решение Риги депортировать 82-летнего пенсионера

Депортация из Латвии 82-летнего пенсионера Бориса Каткова носит провокационный и политический характер, заявили в МИД России.

Накануне власти балтийской республики признали Каткова “угрозой национальной безопасности” и выдворили из страны, в которой он прожил более 50 лет, с “бессрочным запретом на возвращение”.«

"Вынесенный властями вердикт является абсолютно циничным и грубо нарушает принцип "неразделения" семьи (в Латвии у Б. Г. Каткова остались супруга, дети и внуки), а также положения российско-латвийского межправительственного соглашения по вопросам социальной защищенности российских военных пенсионеров и членов их семей от 1994 года. Убеждены, что такая акция носит провокационный и политический характер, попирает права и свободы человека, нацелена на запугивание русскоязычных жителей Латвии, которые становятся жертвами неонацистских проявлений и русофобии", – говорится в комментарии на сайте внешнеполитического ведомства.

В министерстве высказали мнение, что международные правозащитные структуры с большой вероятностью проигнорируют факт дискриминационной политики Риги в отношении россиян.«

"Россия не бросит выдворенных из Латвии людей. Им будет предоставлена вся необходимая помощь", – заверили в российском МИД.

Ранее радио Sputnik писало, что большинство россиян, которых депортируют из Латвии, также являются пенсионерами.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Астролог Татьяна Борщ предсказала конец света в 2060 году

14.01.2024

 Новости Алтай

Перед резким похолоданием в Алтайском крае потеплело до +6

14.01.2024

 Новости

В МИД РФ отреагировали на решение Риги депортировать 82-летнего пенсионера

14.01.2024

 Новости

Опубликовано видео горящего склада Wildberries в Петербурге

14.01.2024

 Новости

“Газпром” побил рекорд суточных поставок по России

14.01.2024

 Новости

В Россию из Азербайджана ввезена очередная крупная партия яиц

14.01.2024

 Новости

Дополнительные железобетонные укрытия будут установлены в Белгороде

14.01.2024

 Новости

В Белгородской области обновили данные о пострадавших при атаке дронами

14.01.2024

 Новости

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве

14.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix