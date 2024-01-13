В МИД РФ отреагировали на решение Риги депортировать 82-летнего пенсионера

Депортация из Латвии 82-летнего пенсионера Бориса Каткова носит провокационный и политический характер, заявили в МИД России.

Накануне власти балтийской республики признали Каткова “угрозой национальной безопасности” и выдворили из страны, в которой он прожил более 50 лет, с “бессрочным запретом на возвращение”.«

"Вынесенный властями вердикт является абсолютно циничным и грубо нарушает принцип "неразделения" семьи (в Латвии у Б. Г. Каткова остались супруга, дети и внуки), а также положения российско-латвийского межправительственного соглашения по вопросам социальной защищенности российских военных пенсионеров и членов их семей от 1994 года. Убеждены, что такая акция носит провокационный и политический характер, попирает права и свободы человека, нацелена на запугивание русскоязычных жителей Латвии, которые становятся жертвами неонацистских проявлений и русофобии", – говорится в комментарии на сайте внешнеполитического ведомства.

В министерстве высказали мнение, что международные правозащитные структуры с большой вероятностью проигнорируют факт дискриминационной политики Риги в отношении россиян.«

"Россия не бросит выдворенных из Латвии людей. Им будет предоставлена вся необходимая помощь", – заверили в российском МИД.

Ранее радио Sputnik писало, что большинство россиян, которых депортируют из Латвии, также являются пенсионерами.

Взято отсюда.