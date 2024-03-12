В МИД РФ раскрыли число включенных в стоп-лист представителей Прибалтики

Россия за последнее время запретила въезд 347 враждебно настроенным гражданам прибалтийских стран, сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.«”Враждебная политика государств Прибалтики в отношении России, активное лоббирование Латвией, Литвой и Эстонией санкционных мер против нашей страны, вмешательство во внутренние дела России, гонения на русскоязычное население, варварская кампания по массовому сносу памятников советским воинам-освободителям, переписыванию истории, героизации нацизма, а также проводимая прибалтами преступная линия на накачивание киевского режима вооружениями требуют ответных мер в отношении лиц, причастных к этим злодеяниям. В последнее время в российский “стоп-лист” включено 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии, среди которых министры, депутаты парламентов, общественные деятели, журналисты”, – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В публикации приведены имена нескольких “наиболее враждебно настроенных к России” представителей прибалтийских стран из списка – среди них, в частности, премьер-министр Латвии Эвика Силиня, министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, главнокомандующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис, премьер-министр Эстонии Кайя Каллас и министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.«”Данный перечень может быть расширен в любое время”, – заключили в МИД РФ.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Литва призвала начать обсуждение отправки войск на Украину.

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