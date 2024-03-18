МИД Турции: в течение 2024 года не стоит ожидать окончания конфликта на Украине

В течение 2024 года не стоит ожидать урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, передает телеканал CNN Türk.

«Идет боксерский поединок, который очень дорого обходится. Есть угроза распространения конфликта на другие регионы, на Восточную Европу, на Центральную (Европу), идут разговоры о ядерном оружии», — отметил он.

По его словам, в Европе ряд политиков постепенно начинает осознавать риски. Что касается 2024 года, то основы для решения украинского конфликта нет, подчеркнул Фидан.

Министр также добавил, что есть некоторые надежды на 2025 год, но необходимо «подождать и посмотреть, какие сложатся условия».

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары сыграть любую содействующую роль в возвращении за стол переговоров по Украине. Об этом он упомянул во время телефонного разговора с лидером РФ Владимиром Путиным.

Кроме того, ранее турецкий политик Унвер Сель заявил о скором окончании президентского срока украинского лидера Владимира Зеленского.

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