В Минэкологии Подмосковья рассказали о самых свирепых хищниках в регионе

Самыми свирепыми хищниками в лесах Подмосковья являются куньи, рассказали в региональном Минэкологии.«”Все куньи безжалостные хищники, способные убить жертву, в несколько раз превосходящую их по размеру. Горностай может одолеть крупного зайца русака, были даже зафиксированы случаи их нападения на кабаргу – небольшое парнокопытное оленивидное животное. Ласки же, являющиеся одними из самых маленьких представителей семейства, яростно атакуют крупных полевок, крыс и птиц, превосходящих их по размеру и массе”, – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Из обитающих в Подмосковье представителей семейства куньих в спячку впадают только барсуки, отмечает интернет-издание “Подмосковье сегодня”. Остальные представители семейства всю зиму бодрствуют. Например, куницы и горностаи охотятся на птиц и белок, хорьки и ласки поедают мышей, а выдры – рыбу.

Радио Sputnik также сообщало, что в Красную книгу Подмосковья внесены пять видов растений и животных.

Взято отсюда.