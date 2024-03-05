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В Минобороны предупредили о возможном нападении на Россию. Какие операции готовят против страны?

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Минобороны: нападение на Россию начнется с моментального глобального удара врага

В Минобороны предупредили о возможном нападении на Россию. Какие операции готовят против страны?

Министерство обороны России представило потенциальный план нападения на страну. Против Москвы может быть развернута воздушно-наземная или воздушно-морская операция, написал издаваемый ведомством журнал «Военная мысль».

Минобороны допустило два типа операций против России

В публикации сообщается, что в настоящее время иностранные специалисты создают объединенные оперативные формирования (ООФ), которые совмещают межвидовые компактные и высокомобильные многосферные группировки войск. Предполагается, что они смогут атаковать административно-политическую и военно-промышленную инфраструктуру противника и нанести ему комплексное поражение.

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Ранее бывший чешский дипломат, политолог Петр Друлак предупредил о планах НАТО устроить провокацию и начать войну с Россией. «Я уже сейчас допускаю проведение операций под фальшивым флагом», — подчеркнул он.

Первым шагом станут воздушные атаки

Операции начнутся с воздушных наступательных операций, которые будут состоять из глобального удара и ряда массированных ракетно-авиационных ударов. Первой используют именно авиацию, поскольку она служит наиболее маневренным и адаптивным видом войск.

Авторы публикации добавили, что перед активным этапом наступления противник будет применять разные провокации и агрессивные действия. Кроме того, враги усилят все типы разведки, включая проводимую самолетами у государственной границы России.

Таким образом, названные факторы расширяют систему угроз Российской Федерации в военном отношении, которые формируют новые требования к уровню обеспечения безопасности Российской Федерации, одну из ключевых ролей в которой играют Воздушно-космические силы

Глава Пентагона Ллойд Остин также предупреждал об угрозе прямого военного конфликта НАТО с Россией. По его словам, альянс вступит в прямой военный конфликт с Москвой, если Украина потерпит поражение.

В России предупреждения НАТО сочли безумными

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова Остина об угрозе войны России и НАТО после поражения Украины. Она задалась вопросом, чем считать подобные заявления — прямой угрозой Москве или попыткой украинского президента Владимира Зеленского «заговорить». «И то и другое безумно», — отметила она.

В свою очередь сенатор Алексей Пушков заявил, что Остин «не до конца» понимает, о чем говорит. По его мнению, в западных странах начинают задумываться о возможных последствиях военного противостояния с Россией из-за Украины.

Взято
отсюда

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