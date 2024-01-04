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В Минобороны сообщили о сбитии 37 украинских беспилотников

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В Минобороны России заявили о сбитии 37 украинских беспилотниковСюжетРакетные удары по Украине:

В Минобороны сообщили о сбитии 37 украинских беспилотников

Министерство обороны России сообщило в Telegram о сбитии 37 украинских беспилотных летательных аппаратов и перехвате трех реактивных снарядов HIMARS производства США за последние сутки.

В сводке ведомства уточняется, что беспилотники были сбиты российскими Вооруженными силами в районах населенных пунктов Кременная, Спорное, Берестовое, Еленовка, Марьинка, Романовское, Мирное, Збурьевка, Песчановка и Новая Каховка.

Кроме того, в районе населенного пункта Жовтневое Харьковской области был уничтожен склад с боеприпасами 113-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В общей сложности под удар попала военная техника в 117 районах, заключили в российском Минобороны.

Ранее в ведомстве сообщили, что общая сумма военной помощи Украине со стороны 54 государств-партнеров составила свыше 203 миллиардов долларов.

Взято
отсюда

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