В Минсельхозе поддержали идею развивать винный туризм в России

В Минсельхозе поддержали законопроект, разработанный группой сенаторов, позволяющий виноделам создавать на своих угодьях инфраструктуру, привлекающую туристов, пишет “Парламентская газета”.

Отмечается, что сейчас сельхозземли можно использовать строго по назначению – растить урожай и разводить скот, застройка там запрещена.

Согласно предложениям сенаторов, общую площадь застройки на виноградниках будет ограничена полутора гектара. При этом на туристические объекты должно приходиться не больше пятисот квадратных метров, они также не могут быть выше двух этажей.«”В Италии или Германии прямо на винодельнях продают от 20 до 40 процентов объемов вина. Нужно развивать это направление. Это было бы отличной поддержкой для небольших хозяйств, фермеров, которым тяжело пробиться на полки магазинов”, – рассказал изданию один из авторов законопроекта, член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Кондратенко.

Сенаторы ждут заключение правительства на законопроект и рассчитывают, что инициативу рассмотрят в весеннюю сессию.

Радио Sputnik также сообщало, что российские винодельни начали выпускать безалкогольные версии своих вин для увеличения количества продукции в продаже.Лосева. Все будет ruИгристое: как отрегулировать соотношение цены и качества?27 декабря, 14:33

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