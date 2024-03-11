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В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших на ТЭЦ в Туве

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В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших на ТЭЦ в Туве

Пожарные во время тушения пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве

В больницах остаются 12 человек, пострадавших на ТЭЦ в Туве, состояние одного из них остаётся крайне тяжелым, семеро – в тяжелом, сообщила пресс-служба Минздрава России.

В минувшую среду в трехэтажном здании центральной котельной Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв угольной пыли в помещении подачи топлива, вызвавший пожар на площади 50 квадратных метров. Пострадали 23 человека, 15 были госпитализированы. МЧС России отправило в регион оборудование для восстановления теплоснабжения и обогрева социально значимых объектов. «”По оперативным данным, на стационарном лечении остаются 12 человек, пострадавших в Тыве, 8 из них проходят лечение в Красноярской краевой больнице, еще четверо – в Кызыле. Состояние 1 из пострадавших крайне тяжелое, 7 – в тяжелом состоянии, состояние четверых врачи оценивают как средней тяжести”, – говорится в сообщении.

Трое пациентов выписаны, еще 8 пострадавших получили амбулаторную медицинскую помощь, уточнили в пресс-службе.

новости Алтайский
Взято отсюда
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