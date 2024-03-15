В МО рассказали, сколько молодых людей стали наблюдателями на выборах

Около 370 членов молодежных парламентов Подмосковья задействованы на выборах президента России, рассказала председатель Комитета Московской областной Думы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.

По ее словам, молодежь активно работает на выборах, в том числе в качестве наблюдателей.«

"Молодой наблюдатель – это в первую очередь неравнодушный человек, который хочет четко знать, как все организовано, чтобы не попасть ни под какое влияние. Все они понимают, на что обращать внимание, как вести себя, где брать достоверную информацию и что является первоисточником", – цитирует Самединову интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Радио Sputnik также сообщало об открытии в Подмосковье Центра общественного наблюдения.

Взято отсюда.