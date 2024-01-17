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В МО РФ назвали возможную причину вынужденной посадки Ми-8 под Брянском

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В МО РФ назвали возможную причину вынужденной посадки Ми-8 под Брянском

Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в Брянской области, по предварительным данным, из-за технической неисправности, сообщили в Минобороны России.«”Семнадцатого января т.г. при выполнении планового полета в Брянской области совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8″, – приводит фрагмент комментария РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что члены экипажа не пострадали.«”По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность”, – добавили в министерстве.

Радио Sputnik сообщало о вынужденной посадке на Ямале вертолета с вахтовиками.

Взято отсюда.

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