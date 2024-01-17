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В Можайске врачи спасли 33-летнего мужчину с перерезанной артерией

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В Можайске врачи спасли 33-летнего мужчину с перерезанной артерией

В подмосковном Можайске мужчина едва не умер в результате попадания осколка стекла, перерезавшего ему артерию, сообщили в Минздраве Московской области.«

"Он ударился локтем о стеклянную дверь, из-за чего та разбилась, а осколок перерезал ему одну из основных артерий предплечья", – говорится в сообщении.

К моменту поступления в больницу мужчина находился в критическом состоянии из-за большой потери крови. В его руку кровь практически не поступала, что могло бы привести к ампутации конечности.

Экстренно была проведена операция, в ходе которой врачи остановили кровотечение, ушили артерию и выполнили переливание крови.

Операция прошла успешно. В ближайшее время чувствительность в пальцах рук должна полностью восстановиться, добавляет издание “Вести Подмосковья”.

Радио Sputnik сообщало, что в подмосковном Пушкине прооперировали юношу с “жабрами”.

Взято отсюда.

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