В МОК остались довольны решением CAS отклонить апелляцию ОКР

Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом сообщает ТАСС.

Российская сторона оспаривала приостановку членства в МОК, CAS встал на сторону международной организации. В МОК отметили, что довольны таким решением.

Ранее в CAS постановили, что исполнительный комитет МОК не нарушал принципы законности и равенства, отстраняя ОКР.

12 октября прошлого года МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. «ОКР больше не может действовать как национальный олимпийский комитет и получать средства от МОК», — пояснил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

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