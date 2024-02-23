реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

В МОК отреагировали на решение CAS по апелляции ОКР

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В МОК остались довольны решением CAS отклонить апелляцию ОКР

В МОК отреагировали на решение CAS по апелляции ОКР

Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом сообщает ТАСС.

Российская сторона оспаривала приостановку членства в МОК, CAS встал на сторону международной организации. В МОК отметили, что довольны таким решением.

Ранее в CAS постановили, что исполнительный комитет МОК не нарушал принципы законности и равенства, отстраняя ОКР.

12 октября прошлого года МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. «ОКР больше не может действовать как национальный олимпийский комитет и получать средства от МОК», — пояснил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

Взято
отсюда

русские новости сегодня , главные новости

горняк22 телеграм
Премьер Словакии высказался об идее железного занавеса между Западом и Россией

Премьер Словакии высказался об идее железного занавеса между Западом и Россией

Фицо: возвращение железного занавеса между Россией и Западом никому не…

Узнать больше
Протестующие французские фермеры потребовали отставки Макрона

Протестующие французские фермеры потребовали отставки Макрона

Протестующие фермеры попытались прорваться к Макрону и потребовали его отставки…

Узнать больше
Бар в Красноярске проверят после жалобы Мизулиной на ЛГБТ-вечеринку

Бар в Красноярске проверят после жалобы Мизулиной на ЛГБТ-вечеринку

В Красноярске начали проверку бара после вечеринки ко Дню защитника…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp