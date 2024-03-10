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В Молдавии прихожанин убил настоятеля монастыря и совершил самоубийство

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В Молдавии прихожанин убил настоятеля монастыря и совершил самоубийство

Полиция в Молдавии. Архивное фото

Покушение было совершено на настоятеля православного монастыря “Покров Богородицы” в Сорокском районе Молдавии, монах скончался от множественных ножевых ран в больнице, сообщили в воскресенье журналистам в местном инспекторате полиции. «”Инцидент произошел в воскресенье утром, архимандрита Иеронима нашли лежавшим в луже крови на территории монастыря “Покров Богородицы” в Косэуцах Сорокского района. Нападение совершил местный житель, он нанес своей жертве несколько ударов ножом в спину и шею. Архимандрита в тяжелом состоянии доставили в районную больницу, где он скончался. Нападавший свел счеты с жизнью в лесу, его тело обнаружили с помощью дронов. Ведется следствие”, – сказала журналистам официальный представитель инспектората полиции Сорокского района Светлана Талпэ.

По версии полиции, нападавшему было 26 лет, он страдал шизофренией. Молодой человек был прихожанином церкви при монастыре.

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Взято отсюда
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