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В московских парках появились бесплатные горячие напитки

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В московских парках появились бесплатные горячие напитки

Москвичей и гостей столицы начали бесплатно угощать горячими безалкогольными напитками – чаем, кофе и глинтвейном – в парках, подведомственных Департаменту культуры Москвы, сообщается на сайте столичного мэра.

В частности, чай можно получить в Гончаровском парке, парке “Дубки”, саду Эрмитаж, Парке Горького, в парках “Северное Тушино”, “Фили”, Петровский, “Красная Пресня” и во многих других, пишет издание “Вести Подмосковья”.

Также угоститься горячим напитком можно в усадьбах Воронцово и Люблино и на территории фуд-корта Московской усадьбы Деда Мороза.

В парке “Фили” у главного входа и парке 50-летия Октября на площади Семьи гостям предложат не только чай, но и безалкогольный глинтвейн.

В конце декабря радио Sputnik писало, что в Москве начали организовывать дискотеки на льду.

Взято отсюда.

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