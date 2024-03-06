В московских ТЦ перед 8 Марта появятся “Станции мужской поддержки”

Перед Международным женским днем в торговых центрах Москвы откроют “Станции мужской поддержки””, сообщает организатор акции – телеканал “360”.«”В предпраздничные дни мы откроем в крупнейших торговых центрах “Станции мужской поддержки”, где мужчины, которые не решили, что подарить, найдут подсказки и советы. Мы хотим сберечь их нервы и сэкономить время на походы по магазинам”, – рассказал заместитель гендиректора телеканала “360” Алексей Коваль.

“Станции” будут работать 6 и 7 марта в торгово-развлекательных комплексах Vegas (Крокус Сити, Каширское, Кунцево). Здесь мужчины, ответив на несколько простых вопросов, за чашкой кофе смогут получить психологическую помощь и найти оригинальные идеи для подарков.

Радио Sputnik также рассказало, что катки в парках Москвы 8 Марта будут бесплатными для женщин.

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