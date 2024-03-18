В Московский регион пришло весеннее половодье

Весеннее половодье пришло в Московский регион, но первое время оно не будет слишком бурным из-за колебаний дневных и ночных температур, сообщает ИА “Метеоновости”.«

"За прошедшие сутки повышение уровня на реках в западной и северо-западной части Московской области пока не превышает 7 см. <…> На 2-4 см снизился уровень воды на Оке", – говорится в публикации агентства.

На некоторых реках Московской области продолжается ледостав. Это природное явление вместе с полыньями наблюдается в верховьях Москвы-реки и на реке Озерна. Очистились ото льда такие реки, как Катыш, Руза и значительные участки Москвы-реки. Но в ближайшее время уровень воды будет повышаться, добавляет РИАМО.

Ранее радио Sputnik рассказало, что жителей некоторых районов Подмосковья предупредили о возможных подтоплениях.

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