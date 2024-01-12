В московском метро начали тестировать оплату проезда через СБП

На всех турникетах метро и Московского центрального кольца начали тестировать оплату проезда с помощью Системы быстрых платежей (СБП), сообщает столичный Дептранс.

Для участия в эксперименте необходимо сгенерировать QR-код в приложении “Метро Москвы” и приложить его к считывателю на турникете, говорится в сообщении.

Как отметил вице-мэр Максим Ликсутов, пассажиры смогут оплачивать проезд любым смартфоном.

В конце прошлого года СБП стала доступна на сайте Московского скоростного диаметра (МСД), где можно оплатить проезд, отсканировав QR-код, добавляет телеканал “Москва 24”.

Радио Sputnik также сообщало, что виртуальная “Тройка” станет доступна для всех пассажиров в 2024 году.

Взято отсюда.