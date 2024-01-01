В Московском регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности

В Москве и Московской области в связи с аномальными морозами до утра пятницы объявлен оранжевый (предпоследний) уровень погодной опасности, сообщает Гидрометцентр России.«
"Очень низкая температура. Период предупреждения до 08 часов 5 января", – говорится на сайте организации.
Также синоптики предупреждают о гололедице на дорогах.
Ожидается, что среднесуточная температура будет ниже нормы на 7-12 градусов, пишет издание “Вести Подмосковья”.
Ранее в интервью радио Sputnik синоптик Александр Шувалов рассказал, что температура в Центральной России в ближайшие дни может опуститься до 15-20 градусов мороза.
Взято отсюда.