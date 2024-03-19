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В московском театре “Геликон-опера” можно будет заключить брак на сцене

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В московском театре "Геликон-опера" можно будет заключить брак на сцене

Столичные ЗАГСы с 10 по 14 апреля зарегистрируют браки пяти пар в музыкальном театре “Геликон-опере”, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Отмечается, что торжественная церемония будет проходить в финале каждого гала-представления на сцене зала “Стравинский”. Ракова отметила, что власти города с большим удовольствием предлагают новые необычные площадки для заключения брака.«

"Вот и сейчас приняли решение организовать мероприятия в стенах театра "Геликон-опера" в честь празднования его дня рождения, <…> прямо на сцене", – приводит "Москва 24" ее слова.

Заммэра подчеркнула, что регистрация браков в таком формате в истории Москвы пройдет впервые.

Подать заявление можно во Дворце бракосочетания № 1.

Ранее радио Sputnik рассказало о парах, вступивших в брак на Всемирном фестивале молодежи.

Взято отсюда.

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