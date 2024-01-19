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В Московском зоопарке показали, как Диндин обнимается с малышкой-пандой

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В Московском зоопарке показали, как Диндин обнимается с малышкой-пандой

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в соцсетях новые кадры с краснокнижной пандой Диндин и ее детенышем Катюшей.

Она выложила видео, на которых панда-мама обнимает своего детеныша. «”Катюша, пора обниматься”, – прокомментировала Акулова.

На кадрах видно, как Диндин нежно притягивает к себе детеныша и крепко обнимает его. Потом кладет Катюшу на себя, и они вместе лежат, добавляет телеканал “360”.

Позже мама-панда отворачивается от камеры.

Радио Sputnik также сообщало, что Московский зоопарк показал водные процедуры маленькой панды.

Взято отсюда.

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