В Московском зоопарке поселился гигантский бородач

В Московский зоопарк из Алма-Аты привезли краснокнижного гигантского бородача, сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Бородачи являются одними из самых крупных и мощных птиц на планете, говорится в публикации.

Взрослые птицы вырастают в длину до 1,25 метра, а размах крыльев достигает трех метров, вес – свыше семи килограмм. В дикой природе они могут жить не больше 25 лет, в неволе – 50 лет.

Бородачи считаются моногамными птицами и образуют пару на всю жизнь. Птицы устраивают гнезда в горах на высоте две-три тысячи метров.

Новому обитателю Московского зоопарка нет еще и года. Зоологи пока не выявили его пол. Ягнятник поселился в одном из вольеров павильона “Скала хищных птиц” и поначалу повздорил с соседями.«”Однако после этого новый обитатель стал вести себя более дружелюбно, и сейчас вся группа хищных птиц уживается спокойно. Тем не менее при посещении его вольера важно соблюдать правила Московского зоопарка – не протягивать пальцы и предметы через ограждение, так как эти действия могут травмировать птицу или самого посетителя”, – цитирует генерального директора Московского зоопарка Светлану Акулову издание “Вести Подмосковья”.

Радио Sputnik также рассказало, что почти все посетители зоопарка приходят посмотреть на панду Катюшу.

Взято отсюда.