В Московском зоопарке празднуют шесть месяцев панды Катюши

Маленькой панде Катюше из Московского зоопарка исполнилось шесть месяцев, сообщила генеральный директор организации Светлана Акулова.«”Катюше исполнилось шесть месяцев. Она получила свою первую морковку, и похоже поняла, что не только мамино молоко вкусное”, – написала он в Telegram-канале.

Детеныш родился в Московском зоопарке 24 августа прошлого года у пары панд Жуи и Диндин, переданных Китаем в честь 70-летия дипломатических отношений между КНР и Россией.

Имя Катюша для маленькой панды выбрали жители столицы по результатам голосования в проекте “Активный гражданин”.

Радио Sputnik сообщало, что панда Катюша научилась держать палочки.

Взято отсюда.